Kıbrıs gazisi Halil Büzkaya Çorum'da toprağa verildi Kıbrıs gazisi Halil Büzkaya Çorum'da toprağa verildi

Ortaköy ilçe merkezinde yaklaşık Bin 500 metrekarelik alanda yer alan Şehit Adem Erboyacı Parkı Ortaköy Belediye Başkanlığı çalışmaları ile yenileniyor.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada: “yİlçe merkezimizde yaklaşık 1500 m2 lik alanda yer alan Şehit Adem Erboyacı Parkımızı yenileme çalışmalarımıza başladık. Belediye Başkanlığımızın çalışmaları ve Keçiören Belediye Başkanlığının 5 tır kilit taşı, 5 adet kameriye ve 10 adet oturma bankı desteği ile parkımızı yeniliyoruz. Şehidimizin ismini taşıyan bu parkımızı Ramazan Bayramı öncesi tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız, ilçemize hayırlı olsun” dedi.
(Haber Merkezi)
 