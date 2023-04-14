Ortaköy ilçe merkezinde yaklaşık Bin 500 metrekarelik alanda yer alan Şehit Adem Erboyacı Parkı Ortaköy Belediye Başkanlığı çalışmaları ile yenileniyor.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada: “yİlçe merkezimizde yaklaşık 1500 m2 lik alanda yer alan Şehit Adem Erboyacı Parkımızı yenileme çalışmalarımıza başladık. Belediye Başkanlığımızın çalışmaları ve Keçiören Belediye Başkanlığının 5 tır kilit taşı, 5 adet kameriye ve 10 adet oturma bankı desteği ile parkımızı yeniliyoruz. Şehidimizin ismini taşıyan bu parkımızı Ramazan Bayramı öncesi tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

