Yeniden Refah Partisi Belediye Meclisi Üyesi Kadir Boruç, depremin bir doğal afet olduğunu ancak bu afetlerin zararlarının alınan önlemler sayesinde en aza indirilebileceğini söyledi.

Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda gündem dışı bölümde konuşan Boruç, 6 Şubat depremlerinde 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiğini belirterek, “Deprem bir doğal afet ancak alınacak önlemlerle kayıpları en aza indirmek hepimizin elinde. Bu nedenle acilen şehrimizdeki binaların depreme dayanıklılığının röntgeni çekilmelidir” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ