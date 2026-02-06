İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen Çorum Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında “Şehir ve Kültür Akademisi” etkinliği yapıldı.

Şehir ve Kültür Akademisi programına Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata konuk olarak katıldı. “Yerel Değerlerin Uluslararası Birikime Taşınmasında Köy Okullarının Önemi” konusunu ele alarak eğitimcilerle sohbet eden Prof. Dr. Böyükata köy okullarının önemine değindi.

Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programda; köy okullarının kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasındaki rolü, yerelden evrensele uzanan değer aktarımı ve eğitimin bu süreçteki dönüştürücü gücü kapsamlı bir bakış açısıyla Böyükata tarafından değerlendirildi.

Söyleşi, katılımcıların soruları ve katkılarıyla zenginleşirken, Şehir ve Kültür Akademisi’nin eğitime ve kültüre sunduğu katkı bir kez daha vurgulandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri “Şehirler yalnızca mekânlardan değil, hafızadan, kültürden ve aktarılan değerlerden oluşur. Bu anlayışla düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi de yerelden evrensele uzanan kültürel birikimi ele alan anlamlı bir söyleşiyle devam etti” görüşüne yer verildi.

