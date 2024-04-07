Halen Osmancık Caddesi üzerinde faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 85 yıllık bir geçmişi bulunan Şehir Pastanesi her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayı nedeni ile bir iftar yemeği düzenledi.



Mehmet ve İhsan Evrenli kardeşlerin işletmeciliğinde günlük ürünleriyle Çorum’un gözde gıda işletmecilerinden biri olan Şehir Pastanesi tarafından geçtiğimiz gün Hanoğlu Konağı’nda düzenlenen iftar yemeğine aile büyükleri Uğur -Naime Evrenli çifti, firma yöneticileri, çalışanları, aileleri ve dostları katıldı.

Tarihi konağın mistik atmosferinde iftarını açan Şehir Pastanesi ailesinin iftarına semazen gösterileri de renk kattı.