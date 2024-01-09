Çorum Eti Anadolu Lisesi’nde Şehit Cemal Erdoğmuş’un ismi verilen spor salonunun içler acısı durumu, şehidin ailesi, öğretmen ve öğrencileri üzüntüye boğuyor. Spor salonundaki eksiklerin tamamlanması için iki yıl önce dilekçe veren şehidin Cemal Erdoğmuş’un ağabeyinin dilekçesi gündeme dahi alınmıyor.



CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendi öğreniminin de geçtiği okula giderek Şehit Cemal Erdoğmuş’un ismi verilen salonun durumunu gözler önüne serdi.

ATATÜRK BÜSTÜ DE YOKTU

“Basit ölçekte yapılmış spor salonun zemini kullanılamaz hale gelmesine rağmen uzun süredir yenilenmiyor” diyen Milletvekili Tahtasız, Çorum Valiliği, Belediye Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü’ne çağrıda bulundu.



Tahtasız konula ilgili yaptığı açıklamada: “Eti Anadolu Lisesi Şehit Cemalettin Erdoğmuş Spor Salonu’nun içerisi çok kötü bir vaziyette. Çocukların bu bozuk zeminde sakatlanma durumları var. Şehidimizin abisi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu durumdan şikayetçi. Spor salonu içler acısı bir durumda. Bu okulda daha önce de Atatürk büstü yoktu. Yaptığımız açıklamalar ve takibimiz sonrasında okula Atatürk büstü yerleştirildi. Valiliğe, Belediye Başkanına ve İl Milli Eğitim Müdürü’ne çağrıda bulunuyorum. Şehidimizin abisinin vermiş olduğu dilekçe iki yıldır gündeme dahi alınmıyor. Bu salonu bir an önce şehidimizin ismine yakışır bir hale getirin” diye konuştu.

Ayrıca okulun bahçesinin de kötü durumda olduğunu ifade eden Çorum Milletvekili Tahtasız, “Okulun yıkılan eski binasının yerine anaokulu yapılacak. Ancak inşaat atıkları okulun bahçesinde. Okulun spor salonunun yanında bahçenin de düzenlenmesi gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.