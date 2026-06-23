Parti binasında İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Canan Uçar’ın da katılımı ile düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Hakan Tekercioğlu, Türkiye’de sanki tüm sorunlar çözülmüş, her şey güllük gülistanlıkmış gibi bir de Öcalan meselesi ile karşılaştıklarını belirterek, terörist başına özgürlük sağlanmasına, meclise sokulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“KİME DOKUNSAK BİN AH İŞİTİYORUZ”

Türkiye’nin birçok problemle karşı karşıya olduğunu ifade eden Hakan Tekercioğlu, “Ekonomik girdaba girdik. İşçi perişan halde, evini geçindirmekte, kirasını ödemekte zorluk çekiyor. Emeklinin maaşı yetmiyor, torununa harçlık dahi veremiyor. Esnaf ayakta durmakta güçlük çekiyor, siftahsız işyeri kapattığı günler oluyor. Çiftçi üretemez hale geldi, sürekli zarar ediyor ve üretimden soğumuş, uzaklaşmış durumda. Kime dokunsak bin ah işitiyoruz.

Diğer taraftan ciddi bir hukuksuzluk söz konusu. Hukuksuz devlet düzenine döndük. Artık insanlar kimin tutuklanacağını, kime operasyon yapılacağını televizyon kanallarından, sosyal medyadan öğrenir duruma geldi. Hiç kimsenin hukuki güvenliğinin kalmadığı bir atmosferden geçiyoruz. Herhangi bir konuda her an yargılanabiliyoruz. Maalesef hukuki güvenliğimiz, mülkiyet hakkımız da kalmadı. Tüm bunlar yaşanırken haftalardır mutlak butlan sorunları, ihtiyati tedbir gibi problemlerle uğraşır olduk. İnsanlar esas dertlerini unuttular.

Bu sorunların tek çözüm yolu; seçimle gelen iradeye saygı duymaktan geçiyor. Sanki memlekette tüm sorunlar bitmiş, her şey güllük gülistanlık gibi bir de şimdiye kadar 50 bin insanı katletmiş, çocuk-genç-yaşlı-kadın dememiş bir çok kişinin canını almış, ülkemizin başına bela olmuş bir caniyi dışarı mı çıkarsak, meclise getirip konuşma mı yaptırsak gibi bir gündemle karşı karşıyayız. Bu cesetleri çiğnemedikten sonra Öcalan’ı meclise sokamayacaksınız” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi

BAYRAK MİTİNGİNE DAVETHakan Tekercioğlu, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen ancak partiler üstü olan mitinge tüm halkı davet etti. Teekrcioğlu, “27 Haziran’da Tandoğan Meydanında “Şehitlere Saygı, Bayrak Aç” mitingi düzenliyoruz. Bu parti meselesi değil, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe başkaldırıdır. Artık kral çıplak demenin zamanı gelmiştir. Tüm halkımızı Türk bayraklarıyla birlikte mitinge davet ediyoruz” dedi.