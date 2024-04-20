Belediye, Buharevler Mahallesi 27 Sokak’ta seçimden önce yol çalışması başlattı.

Yola kum seren ekipler, yol ortasında kalan direkleri de kenara aldı ancak 2 direk yolun tam ortasında kaldı.

Çalışmaların seçim sonrası durduğunu iddia eden mahalle sakinleri belediyeden yola asfalt serilmesini ve çalışmaların tamamlanmasını talep etti.

Yolun ortasında kalan direğin kazalara davetiye çıkardığını savunan bir mahalle sakini, “Burası işlek bir cadde. Kumu yığdılar bırakıp gittiler. Asfaltı döşeseler daha iyi olmaz mı? Yol çalışmaları tamamlanmadığı için mağduruz. Seçim yatırımı olarak mı başladılar? Ya hiç başlamasalardı ya da başladıkları işi bitirselerdi.” diyerek duruma tepki gösterdi.