Seçimin ilk turda bitme olasılığı çok güçlü, hatta kesin gözüyle bakabiliriz. Seçim gününe doğru yaklaştıkça bu olasılık daha da artıyor. Saflar netleşiyor, kararsızlar kararlı hale geliyor.

AKP İktidarı seçim propagandasını Millet İttifakı’nın sözde terörle işbirliği ve topluma korku salma üzerine kurdu. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için her türlü hukuk dışı yola başvuruyor. Asıl kendisi adı terörle anılan HÜDA PAR’la işbirliği içinde. İstanbul Mitinginde Kılıçdaroğlu’nun Haydi Kazanalım başlıklı seçim reklamının arasına PKK Lideri Murat Karayılan’ın resmini de koyarak ona da “Haydi kazanalım” dedirtiyor. İktidar partisinin bu tür yollara başvurması, dürüstçe bir yarış değil. Ayrıca bitiş ve tükenişin de ifadesi.

İktidar partisi artık politika üretemiyor. Şiddet ve böylesi yan yollara başvurma kartını oynuyor. Saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Sadece iktidarın büyük partisi değil, küçük partisi lideri Devlet Bahçeli de şiddeti “Mermi yersiniz” diyerek meşru görüyor.

İyi Parti’ye silahlı saldırıdan sonra, CHP binalarına da mermi atılıyor. Erzurum’daki taşlı, sopalı saldırılar işin doruğa çıktığını gösteriyor. Saldırılar bitmiyor, bu satırların yazıldığı şu saatlerde Sakarya’da Kılıçdaroğlu’na taşlı saldırı yapıldı. CHP otobüsünün camı kırıldı.

21 Yıllık iktidarlarının sonlanmasını kabullenemeyen iktidar partisi, çağ dışı ve uygarlık dışı yöntemler deniyor. Halkı da kışkırtıyor. Erdoğan’ın; “Dadaş bu Dadaş, o yürü demezse yürüyemezsin.” söylemi… Daha önce de Meral Akşener Hanıma saldırı sonrası, “Bu daha sizin iyi günleriniz” diyerek bu günlerin alt yapısını oluşturmuştu.

Toplum şiddetten bıkmış. Halk aş, iş, ekmek derdine düşmüş, önlenemeyen zamlar yüzünden çaresizliğe düşmüş. İktidar yalan üzerine bir kampanya yürütüyor. Deprem bölgesinde yalandan temel atıyor. Sayın Turhan Çömez açığa çıkarıyor. Daha dün hızlı tren yolu temelinin yalan olduğu ortaya çıktı. Bize bedava gaz diye verdikleri gaz da Karadeniz Gazı değilmiş, ithal gaz. Fatih Portakal Sözcü TV’de bangır bangır açıklıyor. Gerçi verseler de faturayı gelecek hükümet ödeyecek. Gelecek hükümetin sırtından bedava gaz.

Toplama kalabalıkları tostla, ayranla miting alanında tutamıyorlar. Muharrem İnce ve Sinan Oğan faktörü de işe yaramadı. Başta Memleket Partisi tamamen eridi düştü. Yüzde 1 bile oy alamıyor. Partinin milletvekili adayları patır patır istifa ediyor. Son olarak Hatay İl Başkanı Hüseyin Ata Kaşgöz ve milletvekili adayları da istifa etti. Toplamda 850’nin üzerinde istifa olduğu söyleniyor.

Bilimsel verilere bakalım MAK araştırma grubu; Erdoğan’ı 45.4, Kılıçdaroğlu’nu 50.9, İnce’yi 1,7 ve Sinan Oğan’ı 2 olarak veriyor. Seçim gününe kadar bu aranın daha da açılacağı görülüyor. Bu iş ilk turda bitiyor, kimsenin enseyi karartmasına gerek yok.

Asıl toplumdaki dip dalgaya bakmak lazım. Tüm anket şirketleri yanılacak. Toplumdaki dip dalganın boyutu, anket şirketlerinin milimetrik ölçümlerinin çok üstünde, Memleket Partisi tamamen yok olurken AKP bozguna uğrayacak. Hiç kimse kaybeden ata oynamaz. Kaybediyorlar, Kılıçdaroğlu açık ara birinci turda seçimi kazanıyor.

Pazartesi günü yeni bir dünyaya uyanacağız. Şimdiden tüm ülkemize hayırlı olsun.