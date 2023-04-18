Günay ve Ahlatcı’ya Çorum-Ortaköy yolunda yapılan çalışmalar hakkında uzmanlardan aldığı bilgileri ve yapılan çalışmanın eksikliklerini proje üzerinde anlattığını belirten Seçil, şunları söyledi:

“Uygulanmak istenen projenin neredeyse bir ilin gıda ihtiyacını karşılayacak verimli tarım arazilerini yok ettiği gibi birçok hafriyat dolgu kilometrelerce taş duvarı uzunca bir köprü aşırı yüksek maliyet aynı zamanda çözümsüz hatalarla dolu bir yol projesidir.

Daha önce defaatle vurguladığımız maliyet konusuna gelince, eski yol iyileştirildiğinde devletin kasasından daha az para çıkacak ve yol daha güzel kullanışlı hale gelecek. Bu yol için ayrılan bu bütçeden arta kalan para ile de Ortaköy- Aşdavul, Karahacip'e istihdama yönelik yatırım yapılıp bölgenin göç vermesinin önüne geçilebilir. Bu da tam bir vatanseverlik örneğidir.”

(Haber Merkezi)