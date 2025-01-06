İnşaat Mühendisi Atilla Soyocak ve emekli öğretmen Sevil Soyocak’ın anneleri, Makine Mühendisi Fırat Soyocak ve Funda Ünlü’nün babaannesi olan Sebahat Soyocak evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi yarın (07 Ocak 2025 Salı günü) Akşemseddin Camii’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ