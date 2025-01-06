Stajını tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan SMMM Davut Ökten, SMMM Selma Başaran, SMMM Meryem Tenikeci ve SMMM Hayriye Gökdemir’e ruhsatlarını Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran takdim etti.

Ceyhan Baran, ruhsatlarını alarak görevlerine başlayan meslektaşlarına başarılar diledi.

Törende Başkan Yardımcısı Fatih Barlık, Oda Sekreteri Mustafa Torun, Kadın Komisyon Başkanı Canan Bıyık, Komisyon Sekreteri Fatma Kübra Günbel, Oda üyeleri Erhan Dizman, Ahmet Ceylan, Ayşe Özarslan, Ömer Yıldırım, Ali Aslan Gündoğdu, Ufuk Karakaşlı, Hamdullah Uğur Yağmur, Fatih Solak, Ayşegül Dilli ile ruhsat alan üyelerin aileleri hazır bulundu.

Editör: SELDA FINDIK