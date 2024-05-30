3.Lig 3.Grup’ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp play-off’a kalan Erbaaspor, finalde 4.gruptan gelen Muşspor’u penaltılar sonucu 6-5 yenerek 2.Lig’e yükselirken, Erbasspor yönetimi flaş bir karara imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fahrettin Sayhan’la yolların ayrıldığı açıklandı.

Açıklamada, “Geçtiğimiz Pazar günü. Erbaaspor’umuz ile Muş 1984 Muşspor arasında oynanan play-off final müsabakası sonrasında takımımızın teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan’ın kulübümüze ve kulüp yönetimimize karşı yapmış olduğu disiplinsiz ve saygısız davranışları nedeniyle sözleşmesinin bitmesine 3 gün kala tek taraflı feshedilerek kulübümüzle ilişiği kesilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Sayhan’ın, kupa töreninden sonra, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kulüp Başkanı Halis Din ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplu fotoğraf çekimi sırasında kupayı futbolcuların elinden alıp sinirli bir şekilde soyunma odasına gitmesi nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

PUAN ORTALAMASI 2.04

Fahrettin Sayhan, biten sezonda Erbaaspor’un başında 28 lig maçına çıkarken, Tokat temsilcisi 16 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi alıp 57 puan topladı ve 2.04 puan ortalaması ile sezonu tamamladı. Mavi-beyazlı ekip 3 play-off karşılaşmasında ise 2 galibiyet, 1 yenilgi alırken, Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.