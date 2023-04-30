Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı, Sözcü TV’de Deniz Zeyrek’le birlikte “Başkent Kulisleri” programını ve “Sisler Bulvarı”nı sunan “Çorum Dostu” Saygı Öztürk, Cumartesi günü 6. Merzifon Kitap Fuarı’na katılmak üzere Ankara’dan Merzifon’a geçerken, kadim dostu Mehmet Yolyapar’a uğrayıp özlem giderdi.

O sırada gazetede bulunan arkadaşlarımız, sırasıyla Volkan Sınayuç, Nurdan Akbaş, Selda Fındık ve Aliye Öncel, ünlü gazeteci Saygı Öztürk’le birer birer anı fotoğrafı çektirdiler.

(Haber Merkezi)