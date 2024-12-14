Konuyla ilgili ikinci bir açıklama yapan Çorum Belediyesi, hem WhatsApp hattına hem de Çağrı Merkezi’ne gelen sorular üzerine cevap verdi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

SAYAÇ NEDEN DEĞİŞTİRİLİYOR?

Sayaçların üreticisi olan Metlab firmasının iflas nedeniyle piyasadan çekilmesinden dolayı yazılımsal olarak sorunlar bulunmaktadır. Metlab markalı sayaçlara kredi yüklemesi yapılamamakta, sayaçlarda su kesintisi arızası görülmektedir.

SAYACIMI NASIL DEĞİŞTİRİLEBİLİRİM?

Kimlik kartınız ile Belediyemize başvuru yapmanız yeterlidir.

ABONELİK KENDİ ADIMA DEĞİL. SAYACIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

Bu durumda meskende ikamet eden şahısın ev sahibi olması durumda DASK (geçerlilik süresi devam etmelidir.) poliçesi ile kiracı olması durumunda ise kira kontratı ve DASK poliçesi ile Belediyemize başvurması gerekmektedir.

DEĞİŞTİRME SIRASINDA ÖDENECEK ÜCRETLER NE KADAR ?

Ön Ödemeli Su Sayacınından (Metlab) mekanik sayaca geçiş işlemlerinde; abonelik depozitosu (450TL) ve sayaç bedeli ödenmektedir.

KART İÇİNDEKİ BAKİYE NE OLACAK ?

Sayaçların değişim işlemi tamamlandıktan sonra sayaç veya kart içerisinde bulunan kredi miktarı, yeni takılan sayaç üzerine işlenerek kalan miktar tükenene kadar su faturasından düşülür. (Örneğin 30 ton kredisi kalan abone sahibine yeni takılan sayacın endeksi 30 tona ulaşıncaya kadar su faturası düzenlenmez.)

ABONE SAHİBİ VEFAT ETMİŞSE NE YAPILMALI ?

Abone sahibi vefat etmişse meskende ikamet etmekte olan varislerden herhangi biri veraset intikal belgesi ile birlikte Belediyemize başvuru yaparak hem abone işlemlerini hemde sayaç değişim işlemlerini tamamlayabilmektedir.

DEĞİŞTİRİLMEZSE KARŞILAŞILACAK SORUNLAR NELERDİR ?

Metlab markalı su sayaçlarının değiştirilmemesi durumunda karşılaşılacak en büyük sorun, bağlı bulunan meskenlerde su kesintisi yaşanmasıdır. Akıllı kartlara kredi yüklenememesi nedeniyle su kesintileri yaşanacak, sayaçlar borç krediye düşeceklerdir. Bu durumda abone sahipleri yüksek tutarlı su faturaları ile karşı karşıya kalabilirler.

DAHA ÖNCE ABONELİK BEDELİ ÖDEMİŞTİM. ŞİMDİ NEDEN TEKRAR ABONELİK BEDELİ ÖDÜYORUM?

Ön Ödemeli Su Sayacı kullanan abonelerimizden abonelik depozitosu alınmamıştır. Depozito sadece mekanik sayaç kullanan abonelerden alınır. Metlab sayaçlarının yerine mekanik (eski sistem) sayaç takıldığı için abonelik depozitosu ödenir”

Editör: HABER MERKEZİ