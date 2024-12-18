Ahlatcı, “2002’de 56 olan proje sayısı, bugün %80 yerlilik oranıyla 1.132’ye ulaştı. Savunma sanayimizle gurur duyuyoruz, hainlere inat daha fazla çalışacağız. Cumhurbaşkanımız, yalnızca bugünün değil, geleceğin Türkiye’sinin mimarıdır” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı konuşmasında, Çorum’un Sungurlu ilçesinde Ocak 2025’te üretime başlayacak olan Türkiye’nin en büyük ve en modern barut fabrikasına değinerek, fabrikanın yerel ekonomiye ve savunma sanayisine sağlayacağı katkılara vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini ve Türkiye’nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği büyük atılımları anlatan Ahlatcı, Türkiye’nin savunma sanayinde son 22 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, “Milletimizin kırmızı çizgisi olan savunma sanayimiz son 22 yılda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. 2002’de sektörde sadece 56 firmayla faaliyet gösterirken bugün bu sayı 3.500'ü aşmıştır. Yine 2002’de savunma projelerinin sayısı yalnızca 56 iken bugün %80 yerlilik oranıyla 1.132'ye yükselmiştir” dedi.

Savunma sanayinde yerli ve milli imkânlarla geliştirilen projelerin gurur verici olduğunu ifade eden Ahlatcı, “Artık kara, deniz ve hava araçlarımızda kendi mühendislerimizin emeği var. Bayraktar Siha, Akıncı, Kızılelma, Anka, Aksungur, Atak, Gökbey, Hürkuş, Hürjet, Kaan, Altay Tankı, Milgem ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ile savunma sanayimizdeki gücümüzü dünyaya gösteriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin savunma sanayinde dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını kaydeden Ahlatcı, bu başarıda Tusaş, Havelsan, Aselsan, Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın katkısına dikkat çekerek, “Bugün İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk üç ülkesi arasında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine de övgü dolu sözlerle yer verdi. Erdoğan’ın Karabağ Zaferi’nden Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasına, 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinden Libya’daki istikrarın sağlanmasına kadar birçok kritik süreçte belirleyici bir liderlik sergilediğini ifade eden Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız, yalnızca bugünün değil, geleceğin Türkiye’sinin mimarıdır” dedi.

Terörle mücadelede Erdoğan’ın kararlı duruşuna dikkat çeken Ahlatcı, “40 bin terörist çukurlara gömüldü, terör koridoru paramparça edildi” ifadelerini kullandı. Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli dönüşlerinin sağlanması konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonunun etkili olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız” diyerek, Erdoğan’a olan desteğini yineledi.

TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını hatırlatan Ahlatcı, Türk mühendislerinin bu hain saldırılara rağmen üretime ve çalışmaya devam etme azmini vurguladı. Ahlatcı, “Bizler de hainlere inat daha fazla çalışacağız ve savunma sanayimizi daha fazla destekleyeceğiz” diyerek, kararlılık mesajı verdi.

Ahlatcı, Çorum’un Sungurlu ilçesinde Ocak 2025’te faaliyete geçecek olan Avrupa’nın sayılı Türkiye’nin ise en büyük ve en modern barut fabrikasına da değinerek, “Memleketim Çorum’da Sungurlu ilçemizde Fişek ve Kapsül Fabrikaları ile birlikte Avrupa’nın sayılı, Türkiye’ninse en büyük ve modern barut fabrikası tamamen Türk mühendislerimizce yerli ve milli imkanlarla tamamlanmış olup, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm barutu Ocak 2025 tarihinden itibaren üretmeye başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ