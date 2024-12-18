Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren TMA Savunma Fişek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Fatih Doğan, ziyaretle ilgili olarak, “Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile savunma sanayii ve siyaset üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aşgın da ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Doğan’a Çorum Saat Kulesi maketi hediye etti.

Editör: HABER MERKEZİ