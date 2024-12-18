Çorum’da Milli Piyango ve şans oyunları bayii olarak 35 yılı geçkin süredir hizmet veren ve bugüne kadar bir çok ikramiye çıkan Rıfat Büfe’de de yılbaşı biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Yıllardır Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliğini de yürüttüklerini hatırlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, Milli Piyango bilet satışlarının devam ettiğini, satışların geçmiş yıllara oranla da daha canlı olduğunu belirterek, bilet alarak şansını denemek isteyenlerin son güne kalmadan biletlerini temin etmesini önerdi.

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişinde bu yıl 600 milyon liralık dağıtım garantili ikramiye dışında toplam ikramiye tutarının 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacağını anlatan Umur kurala göre bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiyenin isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacağını hatırlattı.

Editör: Haber Merkezi