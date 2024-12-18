YRP Genel Başkan Yardımcısı Aşıla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ekonomi ve bölgesel gelişmeler üzerine gündem dışı bir konuşma yaparak zayıf bir ekonomi ile güçlü bir güvenliğin sağlanamayacağını bildirdi.

Türkiye’nin en temel sorununun ekonomik problemlerin geldiğini kaydeden Mehmet Aşıla, TBMM’de yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “

Türkiye'nin temel ekonomik problemleri arasında yüksek enflasyon, dış ticaret açığı ve cari açık, yüksek dış borç, işsizlik ve döviz kuru dalgalanmaları öne çıkıyor. Bu sorunlar uzun süredir Türkiye ekonomisinin kırılgan yapısını oluşturan ana unsurlar ancak mevcut ekonomik zorluklar zaten karmaşık bir yapıdayken bölgesel bir savaş riski bu sorunların daha da derinleşmesine sebep olacaktır.

Bölgesel bir savaş riski, Türkiye'nin hâlihazırda kırılgan olan ekonomisini daha da zorlar ve mevcut sorunların nitelik değiştirmesine yol açar. Türkiye mevcut ekonomik sorunlarla mücadele ederken bölgesel bir savaşın yaratacağı ek zorluklara da hazır olmak zorundadır. Zayıf bir ekonomi, güçlü bir güvenlik temin edemez. Peki, biz hazır mıyız? Maalesef...”

Editör: HABER MERKEZİ