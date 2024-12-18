İYİ Parti’nin Çorum etkinliğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için söylediği sözlere sert cevap veren Çıplak; “Dervişoğlu partisini kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Müsavat Dervişoğlu'nun salon toplantılarında sirk cambazlığı yapmakla hiç bir yere varamayacağını vurgulayarak sürekli Bahçeli'yi hedef aldığını anlatan “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışından bir adım bile sapmayan Genel Başkanlarının ülke menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak her zaman milletin ve devletin menfaatlerini önceleyen duruşuyla milletin takdirini topladığını aktardı.

Ömrünü siyasi rant peşinde tüketenlerin MHP'nin duruşunu idrak edemeyeceğini belirten MHP İl Başkanı Çıplak, Devlet Bahçeli'nin, yaptığı tüm hamlelerin devletin ve milletin çıkarına olduğunu da ifade etti.

Devlet Bahçeli'nin kendilerini hiç bir zaman yanıltmadığını belirten Çıplak, Dervişoğlu’na tavsiyesinin Bahçeli’yi iyi dinleyerek anlamaya çalışması olduğunu sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi