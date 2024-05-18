Program sonunda “Ailem Ocağım Anlayıp Isınacağım” projesi kapsamında gençlere yönelik düzenlenen 10 haftalık "Aile Okumaları" programına katılanlara sertifika ve hediye verildi.

Programa katılarak kısa bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, ailenin önemi ve aile büyüklerinin aileye katkıları konusunda örnekler verdi.

İl Müftüsü Yıldırım, programda emeği geçen İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya ve Yıldız Üveyik ile Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörlüğü yapan vaizlere teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ