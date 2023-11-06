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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan 7-1 Yaş Satranç İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kerebi Gazi Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen müsabakalar 6 kategoride 50 sporcunun katılımı ile yapıldı. Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur nezaretinde gerçekleşen müsabakalar sonunda 7 yaş genel kategorisinde Asil Cindil birinci olmayı başarırken, 8 yaş genel kategorisinde ise Altuğ Cengiz birinci, Şükrü Utku Günder ise ikinci olarak tamamladı. 9 yaş genel kategorisinde Mustafa Pilatin birinci, Muhammed Cemal Hız ikinci, M.Göktuğ Kaçar ise üçüncülük kürsüsüne çıkarken, 9 yaş kızlarda ise Elif Naz Kılıç birinci, Berru Yıldırım ikinci, Tuana Kirçi üçüncü oldu.

10 yaş genelde birincilik kürsüsüne Ali Çağan Cidal çıkarken, Emir Kaan Özdemir ikinci, Etka Yiğit Yıldız üçüncü oldu. 10 yaş kızlarda ise Azranur Özçetin birinci, Zeynep Batan ikinci, Elif Nil Ayca üçüncülükle tamamladı. 11 yaş genel kategorisinde R.Salih Temel birinci, Semih Anar ikinci, Y.İhsan Yeşil üçüncü olurken, 11 yaş kızlarda Zeynep Yiğit birinci, Sümeyye Arslan ikinci, Zehra Didar Helvacı üçüncülüğü elde etti.12 yaş genelde Metin Kürşat Kolcu birinci, Sarp Burak Kolcu ikinci, M.Ali Değer üçüncülük kürsüsüne çıkarken, 12 yaş kızlarda ise Buğlem Kayan birinci, Belinay Biçer ikinci, Zeynep Berra Dölcü ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.