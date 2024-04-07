Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Satranç Grup Birinciliği Çorum'da yapıldı. 9 ilden 33 okulun mücadele ettiği grup birinciliği Çorum Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşti. Küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda Çorum temsilcisi Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu yıldız kızlar kategorisinde grup ikincisi ve küçük kızlar kategorisinde grup üçüncüsü olarak finale yükselirken, 23 Nisan Ortaokulu ise yıldızlar genel kategorisinde grup ikincisi olarak finale yükselen bir diğer Çorum takımı oldu.

Finaller 25-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.



Editör: RIFAT KARA