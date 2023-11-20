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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç İl Birinciliği sonuçlandı.

Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur’un yaptığı açıklamaya göre; Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nda, 7 kategoride düzenlenen il birinciliğine 11’i kadın 46 sporcu katıldı. Çekişmeli müsabakalara sahne olan il birinciliği sonunda, 13 yaş genel kategoride Ahmet Kağan Turan birinci, Umut Dinler ikinci, Abdullah Alp Avcu üçüncü oldu. 13 yaş kızlar kategorisinde, Nurbanu Boyraz birinciliği, Tuğçe Avucu ikinciliği, Ecrin Ilık üçüncülüğü elde etti.

14 yaş genel kategoride, Emre Etka Peker birinci, Yiğit Eymen Ağbal ikinci, Enes İsa Kök üçüncü, 14 yaş kızlar kategorisinde, Hüma Buğlem Layık birinci, Tuana Tuzcu ikinci, Ecrin Çokçetin ise üçüncü oldu.

15 yaş genel kategoride, Çağan Namalır birinci olurken, ikinciliği Furkan efe Akış, üçüncülüğü Baran Karademir elde etti. Elanaz Uysal’ın birinci olduğu 15 yaş kızlar kategorisinde ikincilik madalyasını Elif Miray Bars aldı.

16 yaş genel kategoride Berkehan Yıldız birinci, Polat Demirağ ikinci, Kağan Kahraman üçüncü olurken, 17 yaş genel kategoride Arda Mert Erdoğan birinciliği elde etti. 17 yaş kızlar kategorisinde Nursena Tuncel birinci, Azra Eda Benli ikinci oldu.

18 yaş genel kategoride ise Kayra Taybıllı birinci oldu.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.