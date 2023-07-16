Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Açık, 14 yaş altı ve 10 yaş altı olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalar Kerebi Gazi Öğrenci Yurdu'nda yapıldı. 56 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar sonunda Açık kategorisinde Talha Resul Yıldırım birinci, Ömer Kolcu ikinci, Lütfi Bozkurt üçüncü, Kaan Bayramoğlu ise dördüncü oldu. 14 yaş altı kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Çağan Namalır çıkarken, Kürşat Metin Kolcu ikinci, Muhammet Akif Mercan üçüncü, Emre Peker dördüncü olarak tamamladı. 10 yaş altı kategorisinde ise Ahmet Ege Aktaş birinci, Hamza Kaya ikinci, Taylan Eren Tosun üçüncü,Mehmet Fındık dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.