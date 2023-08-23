Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorumlu sporcu Satınur Çöl, İstanbul’da düzenlenecek olan Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda Türkiye arına ringe çıkacak.

Dünya Kick Boks Federasyonu WAKO tarafından organize edilecek olan Avrupa Kickboks Şampiyonası 26-30 Ağustos tarihlerinde, İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. 30 ülkeden sporcuların katılacağı şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporcular arasında, Çorumlu Satınur Çöl de bulunuyor.

Genç kızlar point fight 60 kiloda ringe çıkacak olan Satınur Çöl, hazırlıklarını Milli Takımlar Teknik Direktörü, hemşehrimiz Aydın Fırat ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü, muay thai ve tekvando antrenörü olan babası Halil Çöl nezaretinde sürdürüyor.

Şampiyonaya sıkı hazırlandığını ve hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Satınur Çöl, “Ülkemi ve ilimi en iyi şekilde temsil edeceğim. Hedefim tüm rakiplerimi yenip şampiyon olmak” dedi.

Satınur Çöl, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.