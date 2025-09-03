Yapımına kısa süre önce başlanan Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaat çalışmaları merkez Sarimbey Köyü’nde içme suyu sevinci yaşattı.

“İncirli” mevkiinde süren YHT inşaat hafriyatı sırasında asırlık İncirli Çeşmesi’nin sönümlenmiş gözesi ortaya çıktı.



ASIRLIK SU KAYNAĞI KÖYE HAYAT VERECEK

Hametoğulları ailesince yaklaşık bir asır önce köy halkının kullanımı için vakfedilen “İncirli Çeşmesi” neredeyse tamamen kesilmişti.

Su kaynağının hafriyat çalışması ile yeniden canlanması köy sakinlerini harekete geçirdi.

Köy Muhtarı Tanju Çınar, çıkan suyun köy halkının kullanımına kazandırılması için İl Özel İdaresi’ne resmi başvuruda bulunduğunu söyledi.

Çınar, kurum yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, kısa süre sonra söz konusu suyun köy halkının kullanımına kazandırılacağını kaydetti.

SU KAYNAĞI KÖY HALKINI BİRARAYA GETİRDİ

Köy halkı içme suyu konusunda uzun süredir sıkıntılı günler yaşıyordu. Önceki gün köy kahvehanesinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlenerek görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından ihtiyar heyeti birinci azası Haydar Temir’in ev sahipliğinde bir araya gelen köy ileri gelenleri kısa, orta ve uzun vadede yapılacakları konuştu.

KOLEKTİF BİLİNÇ, UMUT’LU YARINLAR

Köyde gerçekleştirilen toplantıya Muhtar Tanju Çınar, Sarimbey’in başarılı iş insanlarından Mehmet Yıldırım, Nihat Bakar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Necdet Biçer, örnek üreticilerinden Cengiz Koçak, Hami Biçer, Ahmet Çınar, Kemal İlçi ve Umut Radyo & Umut Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Uğur Çınar katıldı.

Toplantı sonunda köy sakinlerinin her yönüyle yaşam kalitesinin yükseldiği güzel bir geleceğe olan inançla günün anısına görüntü alındı.(Haber Merkezi)