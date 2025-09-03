Ahmet A. idaresindeki 19 ADZ 468 plakalı otomobil ile Bekir Ü.'nün kullandığı WES-NB 22 yabancı plakalı otomobil Osmancık Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte yabancı plakalı otomobilde bulunan Feyza S. ile Nurten Ü., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.