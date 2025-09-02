Çıplak yaptığı açıklamada, bu anlamlı kararın öğrenciler için büyük bir ilham kaynağı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Okulumuza ismini veren kıymetli büyüğümüzün millet ve memleket sevdası; ilim ve irfanla yoğrulacak yeni nesillerimize örnek olacaktır. Bu güzide eğitim yuvasında öğrenim görecek evlatlarımızın; vatanına, milletine, bayrağına ve millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetişeceğine inancımız tamdır.”

Başkan Çıplak, bu süreçte emeği geçenlere de teşekkür ederek, “Sayın Genel Başkanımızın isminin bu okula verilmesi sürecine öncülük eden başta MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı olmak üzere; desteklerini esirgemeyen Çorum AK Parti Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve teşkilatlarına, Çorum İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar’a, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine ve yerel yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.