Tarım ve Orman Müdürlüğü hastalığın boyutlarını kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Hayvan sağlığı açısından son derece bulaşıcı ve tehlikeli olan bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, başta hastalığın görüldüğü ilçeler olmak üzere tüm il genelinde aşılama çalışması yapıldığı vurgulandı.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen aşılama faaliyetleri, hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız şekilde devam edecek. Yetkililer, üreticilerin bu süreçte duyarlı davranarak aşı ekiplerine destek olmalarının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için, ikinci bir emre kadar il genelindeki tüm hayvan pazarları kapatıldı. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların il içi ve il dışı hareketleri durduruldu; giriş-çıkış ve sevk işlemleri yasaklandı.

Yetkililer, bulaşma riskinin en aza indirilmesi ve ekonomik kayıpların önlenmesi için alınan tedbirlere vatandaşların titizlikle uymasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Aşılama ve denetim çalışmalarının bölge genelinde yoğun şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ