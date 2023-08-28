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Ahlatcı Çorum FK’nın Göztepe’yi deplasmanda 2-1 yendiği maçta, yaptığı iki asistle galibiyette büyük pay sahibi olan Ahmet İlhan Özek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Çorum FK formasıyla ilk kez ilk on birde yer alan ve bu şansı da iki asistle çok iyi değerlendiren deneyimli futbolcu, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada; “Takıma asistler yaparak katkı sağladığım için çok mutluyum. Zaten bunun için geldim buraya, işimiz bu. Şans verildiği sürece, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Maça gelecek olursak… Zorlu bir deplasmandı bizim için. Göztepe bu sezon ilk defa kendi seyircisi önünde oynadı. Güzel bir atmosferde maça çıkacağımızı biliyorduk. Türkiye’nin en iyi taraftar gruplarından birisine karşı mücadelemizi ettik. Açıkçası çok zordu bizim için. Ama buradan evimize galibiyetle döneceğimiz için de çok mutluyum.

Göztepe taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Maçtan sonra centilmence bizi alkışladılar. Göztepe’ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.