Kim ne derse desin, emek harcanmadan kazanılmak istenen her türlü maddi kazanç kumardır; çünkü kumarın temel mantığında kazanma ve kaybetme heyecanı vardır.

Kazanmak ve kaybetmek…

Geçenler, kalanlar…

Bu temelde borsa oynamak da bir kumar oyunudur.

Efendim, işletmeden hisse senedi satın aldım.

Ülke ekonomisine maddi katkı sundum.

Çorbada tuzum olsun istedim.

Geçin bunları…

Ülkede kaç kişinin ocağına borsa yüzünden incir ağacı dikildi!

Kaç kişinin ocağı söndü!

Kaç kişi intihar etti!

Yazıktır, günahtır.

Bir de ünlülerin oynadığı kumar oyunları var.

Onları hiç sormayın.

Zaman zaman medyaya haber olur, “Ünlüler kumar oynarken suçüstü yakalandı.” diye.

Tabii bunlar; duyulan, bilinen, deşifre olanları...

Bilinmeyen, duyulmayan, deşifre olmayan o kadar çok kumar vakası vardır ki, sayısı belirsizdir.

Neden insanlar şans oyunlarına meylederler?

Bu şans oyunlarında, kaybedenlerin değil, kazananların reklamı yapılır da ondan.

Sanki şans oyunları hep kazandırır, adama köşeyi döndürür.

Herkes parayı şans oyunlarından kazanır.

Köşeyi döner…

Müthiş bir algı operasyonu!

Bitcoin çılgınlığı tüm dünyayı sallamıştı.

Sanki beleş para dağıtılıyordu.

Alan kazanıyordu.

Kazan kazan…

Sonra…

Sonrası malum…

Bir sürü Bitcoin mağduru…

Bir koy yüz kazan…

Bul karayı al parayı…

Çiftlik bank…

Saadet zinciri…

İnsanlar, kapitalist sistemi bilmemenin bedelini büyük paralar kaybederek ödüyor.

Hatta canıyla…

Nerede görülmüş vermeden almak!

Emek vermeden kazanmak büyük parası olanın işidir.

Para parayı çeker!

Bu işin sermayedarlar için bir mantığı vardır.

Oyun kurucudurlar…

Her şey onlar içindir.

Olan garibana olur.

Eski bir deyim vardır: “Kumarda her zaman kasa kazanır.” diye…

Kasa da kazansa kişiler kumardan vazgeçemiyorlar.

Kumar, hazların en yüksek olanıymış.

Ne pahasına olursa olsun kişiler bu hazzı almak isterler.

Bedeli ağır oluyor.

Şans temelli tüm oyunlar kumardır.

Kumarı meşrulaştırmaya çalışmayın, masumca bir oyunmuş ya da yatırım aracıymış gibi topluma sunmayın.

Adını farklılaştırıp, insanları teşvik etmeyin.

Kaybedenleri değil de kazananları afişe ederek, talebi arttırmayın.

Şans oyunlarında kazanan olmaz.

Aklınızı başınıza alınız.

Yazıktır, günahtır.