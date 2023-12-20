Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor’la daha önce tamamı 2.Lig’de olmak üzere 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, attığı 7 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.

2019-2020 Sezonunda, Şanlıurfa’da oynanan maçı 2-0’lık skorla Çorum FK kazanırken, ikinci maç, pandemi nedeniyle liglerin sonlandırılmasından dolayı oynanmadı.

2020-2021 Sezonunda, Çorum’da oynanan maçı 5-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfa’da oynanan maçı 1-0 kaybetti.

Geçen sezon oynanan iki maç da 0-0 bitti.