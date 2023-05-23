Milletvekili Tahtasız, Osmancık İlçesinde Kemal Kılıçdoaroğlu Seçim Bürosunu ziyaret ederek partililer ve Millet İttifakı bileşenlerinin temsilcileri ile görüştü.

14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesini yapan ve 2. Tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun bir şekilde hazırlanmasını isteyen Tahtasız, seçimlerin ülkenin geleceği için ne denli önemli olduğunu anlatarak, tüm seçmenleri sandık başına davet etti.

Tahtasız’a ziyaretleri sırasında; CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İYİ Parti İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, bazı CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer de eşlik etti.