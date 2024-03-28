Esnaf ziyaretlerine Sobacılar Arastası, Gülabibey Mahallesi ve Saat Kulesi civarında devam eden Ertekin, partililerle birlikte projelerini anlatarak, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Ertekin, “Avrupa’da uygulandığı gibi şehrimizin muhtelif yerlerinde 300 adet sosyal konut yapılarak, geliri olmayan, emekli, asgari ücretli ve diğer hemşehrilerimize kiraya verilecek. Kira bedeli, herkesin geliri ile orantılı olacak. Geliri olmayan ücretsiz yararlandırılacaktır” diyerek, şehrin konut ve kira sorununu çözeceklerini bildirdi.

Ertekin, anaokulu ve ilkokulda okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacının belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, dar gelirli, emekli dul ve yetimlere suyu 10 tona kadar ücretsiz vereceklerini dile getirdi.

Ahmet Ertekin’e esnaf ziyaretleri sırasında; İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayları Selahattin Ezer, Hakan Kaynar, Ali Seçil, Özden Atak, parti yöneticisi Necati Burak Peker ile bazı partililer de eşlik etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR