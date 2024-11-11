Toplantıya, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Sevgi Kalaycı katıldı. Etkinliğe, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, TOBB İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Toplantının amacı, Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve Türk yatırımcıları ile girişimcilerini Almanya pazarlarına yönlendirmekti. Katılımcılara, Almanya’daki yatırım fırsatları, teşvikler, şirket kurulumu, çalışma ve yerleşim olanakları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.



Katılımcılara yeni iş fırsatları sunarak Türkiye-Almanya ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlamayı hedefleyen toplantının açılışında konuşan Okan Özoğlu, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının önemine vurgu yaparak, Türk girişimcilerinin Almanya pazarında daha aktif rol almasını teşvik etti.

Sevgi Kalaycı ise, katılımcılara Almanya'daki yatırım süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunarak, girişimcilerin sorularını yanıtladı.

Toplantı, katılımcılardan olumlu geri dönüşler alarak sona erdi.