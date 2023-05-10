Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini paylaştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

(Haber Merkezi)