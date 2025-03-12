MÜSİAD Çorum Şubesi’nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen genel kurul ile başkanlık görevine seçilen Ömer Battal ve Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya gelen CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, yeni MÜSİAD yönetimini kutladı.

Milletvekili Tahtasız ile MÜSİAD yöneticileri ziyarette Çorum'un ihracat başarısı, sanayimiz ve şehrimiz için daha iyi neler yapılabileceği konusunda sohbet etti.

Mehmet Tahtasız ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; ^”Bu verimli buluşmada, Çorum'un ekonomik potansiyelini ve sanayi kapasitesini daha ileriye taşımak adına önemli fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu ziyaret, Çorum'un geleceğini şekillendirecek projeler ve iş birlikleri açısından büyük bir adım oldu” görüşüne yer verdi.

MÜSİAD Başkanı Ömer Battal da Milletvekili Tahtasız’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi