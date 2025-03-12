Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhur İttifakı ortağı oldukları Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığı görevine seçilen Av. Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Mustafa Alagöz’e kutlama ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Milletvekili Vahit Kayrıcı, geçtiğimiz haftalarda yapılan kongre ile göreve seçilen İl Başkanı Av. Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile yönetimlerini ayrı ayrı tebrik ederek görevlerinde başarı dileklerini sundu.

Alar ve Alagöz de Milletvekili Kayrıcı ile beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi