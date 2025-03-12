İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Vali Ali Çalgan, marşın milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü sembolü olduğunu dile getirdi.

12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilen İstiklâl Marşı’mızın milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembolü, milli mücadelemizin manevi gücü ve kahramanlık destanımızın bir yansıması olduğunu kaydeden Vali Ali Çalgan, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi. “ İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu eşsiz eser, milletimizin birlik ve beraberliğini, inancını, kararlılığını ve fedakârlığını en güzel şekilde anlatan, yüreklerimize kazınmış bir destandır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile milletimizin hislerine tercüman olmuş, milli mücadelemizin ruhunu ve azmini en derin duygularla kaleme almıştır.

Bizler İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 104 yıldır aşkla ve gururla okuyoruz. Dünya durdukça da okumaya devam edeceğiz. Ezelden beri hür yaşayan bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünü kutluyor, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklâl Marşı’mıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın”

Editör: KEMAL YOLYAPAR