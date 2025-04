Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarla ilgili yazılı açıklama yapan ÇOSAD Başkanı Pehlivan, “Çorum’da faaliyet gösteren oto sanayi esnafımıza yönelik ‘fiyatların çok pahalı olduğu’, ‘her esnafta farklı fiyat uygulandığı’ ve ‘vergi kaçırmak için fatura kesilmediği’ şeklinde ithamlar yer almıştır. Bu açıklamaların, tekil bazı örneklerden yola çıkarak tüm sanayi esnafını töhmet altında bıraktığını, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ve ciddi bir itibarsızlaştırma çabası taşıdığını üzülerek görmekteyiz” dedi.

Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) olarak temsil ettikleri yüzlerce esnafın yalnızca haklarını değil, aynı zamanda sorumluluklarını da ön planda tutan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Eyyüp Pehlivan, oto tamir ve bakım hizmetlerinin doğası gereği sabit fiyatla değil; aracın markası, modeli, arızanın boyutu, kullanılan yedek parçaların kalitesi ve işçilik süresi gibi birçok değişkene göre şekillenen kişiselleştirilmiş hizmetler olduğunu kaydetti.



Bu nedenle aynı sorunun farklı araçlarda farklı fiyatlarla karşılanmasının keyfi fiyat uygulaması anlamı taşımaması gerektiğini dile getiren Pehlivan, “Bununla birlikte, Çorum’daki oto sanayi esnafı gerek fiyatlandırma konusunda müşteriyi bilgilendirme, gerekse hizmet sunumunda dürüstlük ilkesi çerçevesinde hareket etme konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir. Derneğimiz de bu hassasiyeti daha da yaygınlaştırmak amacıyla fiyat şeffaflığı, mesleki etik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çeşitli bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütmektedir” diye konuştu.

Fatura kesilmediği ve vergi kaçırıldığı yönündeki iddiaların ise yalnızca esnafı değil, aynı zamanda devletin denetim ve düzenleme görevini üstlenen kurumlarını da hedef aldığını vurgulayan Pehlivan, “Bu yönüyle yalnızca asılsız değil, aynı zamanda sorumsuzca bir itham niteliği taşımaktadır. Oto sanayi esnafı, Vergi Dairesi ve Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmekte, belge ve kayıt kontrollerine tabi tutulmaktadır. Bu kurumların kontrol mekanizmalarının yok sayılması, dolaylı yoldan kamu otoritesine güveni zedelemekte ve bu kurumlarda görev yapan kıymetli kamu görevlilerine karşı da bir nevi hakaret anlamı taşımaktadır.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

Toplumun her kesiminin daha bilinçli, daha yapıcı bir dille meseleleri ele alması, eleştirilerini muhataplarıyla doğrudan ve sağduyulu şekilde paylaşması gerektiğine inanıyoruz. Yapıcı her eleştiriye açık olduğumuzu, çözüm üretme odaklı her öneriyi memnuniyetle değerlendireceğimizi de kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.Oto sanayi esnafının bu şehrin emek veren, alın teriyle geçinen, ekonomiye katkı sunan temel yapı taşlarından birisi olduğunu altını çizen Eyyüp Pehlivan, “Mesleki itibara, kamu kurumlarının saygınlığına ve toplumun ortak değerlerine zarar verecek nitelikteki bu tür genellemeleri reddediyor; Çorum kamuoyunu daha adil, daha sağduyulu bir bakış açısına davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.