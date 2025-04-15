Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Aydın Köyü’nde yaşayan Ali Sağır (60), ikindi namazı sonrası gezmeye gittiğini belirterek evden ayrıldı. Sağır’ın akşam namazına kadar eve dönmemesi üzerine merak eden eşi komşularından yardım istedi.

Yapılan aramada köyün 2 kilometre dışında bulunan Boyabat Barajı civarında Sağır’ı hareketsiz halde yerde bulan köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağır’ın cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.