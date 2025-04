Alınan bilgiye göre Akken TOKİ bölgesi arka tarafında bulunan boş arazide bir otomobilin uzun süre bekleme yapmasından şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

06 AL 0624 plakalı otomobili kontrol eden ekipler hastanede memur olduğu öğrenilen Muhammet Fatih Kılıçarslan’ın silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kılıçarslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede gencin tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi.

Kılıçarslan’ın cenazesi olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından, otopsi için morga kaldırıldı.

Kılıçarslan'ın hayatına son vermeden önce mektup bıraktığı öğrenildi.

İşte o mektup; "

Sevgili arkadaşlarım değerli abilerim ve ablalarım hepinizi çok sevdim. Bu dünyada yaşamayı bir türlü beceremedim. İçimdeki bu yangın ateşi bir türlü sönmek bilmedi.

Sevgili arkadaşım can dostum Emre K. iyi ki seni tanışmışım dost olmuşum. Seni çok sevdim belki de biraz olsun beni hayata tutunduran sendin. Sen ve ailen hiç tanımadığım sevgiyi tattırdınız. Hepinizi çok sevdim bu yaptığım olay için hepinizden çok özür diliyorum. Affedin beni. Benim üzerimde ev, araba neyim varsa senindir Emre K.

Can dostum arkadaşım sen de kendine iyi bak. Hepiniz hakkınızı helal edin. Mezarımı köyüme götürmeyin. Akrabalarımdan da kimse gelmesin. Sadece gelirse kuzenim Serkan Ö. gelsin.

Emre can dostum beni sizin köye ya da Sinop'a göm. Yapamazsan canın sağ olsun..."

Editör: TUGAY GÖKTÜRK