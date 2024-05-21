Çorum’un yetiştirdiği, ünü ülke sınırlarını aşan metal sanatçısı Hasan Tuluk, sanat için ailenin desteğinin önemli olduğunu vurgularken, severek yapılan işte başarılı olunabileceğini, ayrıca özverinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Hitit Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali İzzet Yılmaz tarafından yürütülen; alanında uzman kişilerin konuk olarak katıldığı “Kariyer Planlama” programının bu ayki konuğu, “Yaşayan İnsan Hazinesi Hasan Tuluk oldu.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen “Çorum’un Gururu” Hasan Tuluk, sanatta başarıya ulaşabilmek için gerekli gördüğü prensipleri ve kendi deneyimlerini anlattı, kendisine yöneltilen soruları samimi biçimde yanıtladı.

Bu arada öğrencilere, sanatçının eserlerinden oluşan bir seçki de sunuldu.

İlginç bir rastlantı sonucu, bu programın Hasan Tuluk’un 81. yaş gününe rastlaması nedeniyle de, üzerinde 81 adet mum bulunan pasta, Resim Bölümü Başkanı Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş’ın da katılımıyla birlikte üflendi. Ali İzzet Yılmaz, program sonunda Hasan Tuluk’a teşekkür plaketi verdi.