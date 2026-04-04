Ziyarette Birliğin çalışmaları ve yapacakları yeni projeleri ile ilgili bilgi veren Ercan Şanal, ayrıca küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorun ve taleplerini aktardı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Milletvekilleri Kaya ve Kayrıcı ise, tarım ve hayvancılıkta üreticilerin yanında olmaya, desteklemeler ve yeni projelerle Çorum’un üretim gücünü artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Üreten çiftçinin, emek veren yetiştiricilerin daima yanlarında olacaklarını vurgulayan Milletvekili Kaya ve Kayrıcı, “Güçlü üretim, güçlü Çorum ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik Başkanı Ercan Şanal ve yönetimine de çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Birlik Başkanı Şanal'a ziyarette Yönetim Kurulu üyeleri Emrah Şahin, Satılmış Tan ve Erhan Kılıçarslan da eşlik etti.

