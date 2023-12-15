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Bir kadının ekmek çalma görüntülerinin ortaya çıkması üzerine ilgili market sahibi ile görüştüğünü dile getiren Şanal, şöyle konuştu: “Esnaf arkadaşımız bu kadını daha önce de tesbit ettiğini ve ‘ekmek çalma gel bana ihtiyacın olan ekmeği ben vereyim’ dediğini, ancak bu çalma olayının devam ettiğini anlattı. Kadının da ‘borcumu topluca verecektim’ dediğini iletti. Tabii, konu ekmek olunca toplumda büyük bir duyarlılık oluştu. Biz Esnaf Odası olarak bu muhtaç kadınımızın ekmek ihtiyacını karşılamaya hazırız. Bizim esnafımız bu gibi konularda daima hassasiyet göstermiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunuyorum.”