Kentte belediyenin en çok beğenilen hizmetleri arasında gösterilen sosyal tesisler, hem kaliteli ürünleri, hem de uygun fiyatlarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

YASA GEREĞİ İHALESİ VAR

Emekliler Lokali, Velipaşa Hanı, Güngörmüşler Konağı, Millet Bahçesi ve Pirbaba Cafe gibi bünyesinde birçok sosyal tesisi bulunduran Çorum Belediyesi, yasal prosedür gereği tesisleri ihaleye çıkacak.

YİNE BELEDİYE İŞLETECEK

İhale sürecinin ardından sosyal tesisleri yine Çorum Belediyesi kendi bünyesinde işletmeye devam edecek. Vatandaşların gönül rahatlığıyla yemek yediği örnek tesisler büyük beğeni topluyor.

Yeni açılan Kadınlar Lokali ile birlikte sosyal tesis sayısı 15’e yükselirken, Çorum Belediyesi açacağı yeni tesislerle hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor.