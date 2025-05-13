Başaranhıncal, staj, girişimcilik ve kişisel gelişim konularında da önemli tavsiyelerde bulundu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ve yeni mezunlarıyla bir araya geldiği “İş Dünyası Genç Mezunlardan Neler Bekliyor?” başlıklı söyleşide, kariyer hayatına adım atmaya hazırlanan gençlerin sorularını yanıtladı.

Etkinlikte iş hayatının güncel beklentileri, girişimcilik fırsatları ve gençlere yönelik tavsiyeler ele alındı. Söyleşide üniversite öğrencilerine yönelik stajların ve sektörel ağ kurmanın, yeni mezunlara ise iş hayatına geçiş sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı kararlı ve sabırlı olmaları gerektiği vurgulandı.

Soru-cevap şeklinde geçen söyleşide öğrenciler ve mezunlar, kariyer planlaması, iş bulma süreçleri, sektörel beklentiler ve kişisel gelişim konularında merak ettikleri soruları yöneltti. Etkinlikte öne çıkan bir diğer başlık ise girişimcilik oldu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, girişimciliğe adım atmak isteyen gençler için yerel destek mekanizmaları ve TSO'nun sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

Editör: Haber Merkezi