Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeye hazırlanan Arca Çorum FK, golcü transferinde sona yaklaştı.Forvet hattını önemli bir isim ile güçlendirmek için hummalı bir çalışma içerisinde olan Arca Çorum FK transfer komitesi Braian Samudio’nun transferini bitirmek üzere.

Amedspor başta olmak üzere Süper Lig ve 1.Lig’den birçok takımın transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki Paraguaylı golcünün transferi için Kırmızı-Siyahlılar kulübü Antalyaspor ile bugün el sıkıştı.

Oyuncunun da ikna edilmesi halinde resmi imzaların bugün veya yarın atılması bekleniyor.

Muhabir: RIFAT KARA