Arca Çorum FK'nın bu sezon büyük umutlarla Konyaspor'dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan Yusuf Erdoğan, "Her zaman hedefi olan bir oyuncuydum. O yüzden de bu sezon Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkması adına çok güzel bir yapılanma var. Ben de bu şampiyonluk sürecinde olmak için elimden geleni yapmak için buradayım. Süper Lig’e taşımak için güzel bir vizyon yüklemişler kulübe. Onun için elimizden geleni yapacağız burada. İyi çalışıyoruz, hem fiziksel olarak hem de taktiksel anlamda." ifadelerini kullandı.