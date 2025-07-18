Teknik Direktör Tahsin Tam’ın raporu doğrultusunda sol bek, orta saha ve forvet mevkileri için 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlayan Arca Çorum FK’da görüşmeler sürüyor. Başkan Oğuzhan Yalçın önderliğinde oluşan transfer komitesi sol bek mevki için Cemali Sertel’de ısrarcı davranırken, bu oyuncunun birkaç gün içerisinde Çorum FK’ya imza atması bekleniyor.

Orta saha mevki için Emre Akbaba, Alfredo Fredy gibi isimlerle daha önce görüşme yapan ve teklifini ileten Kırmızı-Siyahlılar bu oyunculardan geri dönüş bekliyor. Birkaç gün içerisinde bu oyunculardan cevap gelmemesi durumunda gündemdeki diğer isimlerle görüşmelerin başlayacağı bilgisine ulaşıldı.

Forvet mevkisi için Umut Nayir, Braian Jose Samudio ve Mame Diouf gibi isimlerle geçtiğimiz gün içerisinde görüşen Arca Çorum FK yönetimi bugün veya yarın bir görüşme daha gerçekleştirerek forvet transferini de netleştirmek istiyor.